Brit Martin pääses kõrgetasemelisel "Tennis Europe’i" turniiril finaali

Viljandi tenniseklubi Fellin kasvandik Brit Martin on parasjagu võistlustules Venemaal Himkis, kus peetakse rahvusvahelist "Tennise Europe'i" U14 vanuseklassi Super-kategooria turniiri ning kindlustas endale tänase võiduga finaalikoha. Viljandlanna on jätkanud võiduhoos ka paarismängus, kus on jõudnud poolfinaali.