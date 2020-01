Sport kui tahte triumf, oskuste paraad ja võimete demonstratsioon peaks olema suurepärane aines raamatutele, filmidele ja muusikalidele. Eks neid ole tehtud ka. Aga kaunikesti keeruline on seejuures klišeesid vältida. Tüüpiline spordifilm on nagu tüüpiline pornofilm: alati võib aimata, millega see lõpeb. Iga edukas atleet läbib oma karjääri jooksul tee, mis algab üldjuhul tühjalt kohalt, kulmineerub suurvõitudega ja sumbub unustusetolmu või tragöödiakeerisesse.