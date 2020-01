Tellijale

Kõigepealt näitasid oma oskusi koorijuhina neljanda kursuse koolimuusika tudengid. Ainekavade mahu vähendamise ja kokkuliitmise ajastul on hea meel tõdeda, et on säilinud õppurite võimalus dirigeerida ka ehtsat koori, mitte ainult seina klassiruumis.