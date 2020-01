Eduka hooaja lukku saanud ratturid lõpetavad karjääri

Tellijale

«Oli küll edukas aasta, aga samas jään realistiks: nooremana said mul suured sihid seatud, kuid nüüd olen saanud aru, et sinna, kuhu olen tahtnud jõuda, ma enam ei jõua,» rääkis 24-aastane Greg Hallop. «Arvasin, et nüüd on õige aeg lõpetada: maailma on nähtud, välismaal proovitud. Olen veel noor ja spordi kõrvalt hakkasid ka muud asjad huvi pakkuma.»