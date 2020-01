Bussijaama tualetis käis lõhkuja  

Tellijale

Aktsiaseltsi Võhma Elko heakorraspetsialist Eha Trei märkis, et kahju on suur. "Lõhutud oli segisti ning jalaga puruks pekstud koristajale töövahendite hoidmiseks mõeldud metallkapp. Kapis olnud WC-paberi rullid, koristaja kindad, kilekotid ja muu oli põrandale laiali puistatud ning Domestosega üle valatud. Ukse juures olid katki tõmmatud juhtmed, tänu millele õhtuti uksed automaatselt sulgusid ja hommikuti avanesid," kirjeldas Eha Trei.

Üsna esinduslik tualett avati Võhmas pärast uue bussijaama valmimist linna kulu ja kirjadega. Et Võhma on busside ja rongide vahepeatus, on selline paik sõitjatele hädavajalik. Eha Trei kinnitusel on kemmergus paraku algusest saadik lõhkumas käidud. "Juba paar päeva pärast avamist läks kaduma rahaautomaat, millesse münti lastes tualetti pääses, edaspidi on paik tasuta avatud olnud. Huligaanitsetud on hiljemgi, aga mitte kunagi nii palju kui nüüd," kõneles heakorraspetsialist.