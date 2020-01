Selle aasta seeneks valiti alpi põdrasamblik, mis pakub silmailu nii metsa all kui dekoratsioonides.

Kui Hiina kalendri järgi on aasta 2020 valge metallroti aasta, siis Eesti loodusvaatlejad pole Eesti aasta looma veel valinud. Küll aga on leitud aasta lind, aasta muld, aasta orhidee ja aasta seen.