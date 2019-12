Viljandi linnapea uusaastatervitus

Soovin teile uueks aastaks kõike ilusat ja palju kordaminekuid. Ma loodan siiralt, et kõigil, kes minu sõnu loevad, oli edukas aasta ning uude aastakümnesse astutakse lootusrikkalt ja enesekindlalt.

Tean aga, et meie seas on palju ka neid, kellel pole läinud hästi ning kes vajavad hädasti kaasteeliste tuge. Pakkugem abivajajatele seda tuge, mida nad vajavad!

Meil, eestlastel, viljandlastel ja eurooplastel läheb ju siiski hästi. Kõik statistilised ja tunnetuslikud märgid näitavad, et Eestimaal pole kunagi elatud nii hästi kui praegu.

Mõtelgem korraks tagasi aastavahetusele 30 aastat tagasi. Kas pole meie elu täna parem, kui siis? Saavutatud edu ei saa panna üksikute inimeste, poliitiliste parteide või ühiskonna gruppide arvele – see on olnud terve Eesti rahva ühise pingutuse tulemus.

Ka Viljandil on läinud hästi. Vaadates ringi nii meie kesklinnas kui ka elamurajoonides ja tööstuspiirkondades, paistab areng igal sammul silma. Meie ettevõtted arenevad mühinal, korda tehakse nii kortermaju kui eramuid.

Uus aastakümme algab linna jaoks suurte ehitustöödega kesklinnas. Vabaduse plats ja sellega külgnevad tänavad saavad alanud aasta lõpuks täiesti uue kuue. See ehitus toob meile kaasa parajalt palju ebamugavusi, aga ma usun, et see kõik on vaeva väärt. Linna välisilme ja liiklemisvõimalused paranevad nende tööde tulemusena oluliselt.

Jätkame Järveotsa elamukvartali arendamist, silmapiiril on uue jalgpalli sisehalli ehitus, pöörame tähelepanu lasteasutuste juurde viivate kõnniteede heakorra ja ohutuse tagamisele.

Alanud aastal saavad uude majja kolida Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoones käivad lapsed ja seal töötavad õpetajad koos tugipersonaliga. Sellega astub linn kõigi lasteaedade korrastamise teel tubli sammu edasi. Aga töö jätkub ja linnavõimu eesmärk on, et lähiaastatel saaksid korda kõik lasteaiad.

Soovin lõpetuseks teile kõigile järgmist – mõelge suurelt ja ärge laske esimesel tagasilöögil enda meelekindlust kõigutada! Sealjuures olen veendunud, et Viljandi on parim paik suurte ideede proovile panemiseks ja uute algatustega välja tulemiseks. Luban, et linnavalitsus ja mina linnapeana oleme headele ideedele avatud ning aitame võimaluste piires nende teoks saamisele nõu ja jõuga kaasa.