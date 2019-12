Tellijale

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul planeeriti töödele minevat summat tõepoolest varuga, sest varasemad kogemused on näidanud, et selliste suurte ehituste puhul võib ette tulla üllatusi. "Hoopis hullem oleks olnud, kui me oleksime eelarvestanud väiksema summa. See, et ehitushinnad hakkavad ilmselt langema, ilmnes juba Mängupesa lasteaia ehitusel ja oli muidugi hea üllatus."