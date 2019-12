Tellijale

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete juhi Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on kahjunõuded eri suurusjärgus vahemikus 50 eurost 985 euroni ning need on antud edasi linna vastutuskindlustuse maaklerile. «Kindlustusandja sai materjalid vahetult enne jõule, seega enne uue aasta algust otsuseid oodata ei ole,» lausus ta.