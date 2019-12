Kaks aastat tagasi varastatud teos jõudis koju tagasi

Tellijale

See, kes rattaga mehe Lossi tänava plangule joonistas, ei ole teada. Küll aga on teada, et kunstiteos tekkis sinna 2015. aasta rahvusvaheliste hansapäevade eel. Millal see kadus, pole samuti päris kindel, küll aga avastati kadumine 2017. aasta veebruari keskel ning tagantjärele uurides selgus, et jaanuaris tehtud fotodel oli plank veel terve. Mõnedel andmetel on plangul tänavakunstniku versioon fotograaf Johannes Pääsukese 1912. aastal tehtud ülesvõttest «Tarvastu jalgrattasõitja».