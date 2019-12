Tellijale

Tervisekoja teine oluline osa, perearstikeskus koos mitmesuguste meditsiiniteenustega, on paraku kiduma jäänud. Perearstid pole näidanud üles just suurt entusiasmi sinna kolida ja seetõttu on 666 000 euro suurusest eurotoetusest peaaegu kolmandik vallal saamata. Kevadel tööle tulnud ämmaemand on täna ametlikult tööl viimast päeva, sest patsientide nappuse tõttu pole tal Suure-Jaanis midagi teha.