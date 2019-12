54 aastat tagasi ehitatud Viljandi Paalalinna kooli renoveerimine läks maksma 4,8 miljonit eurot. Summa on tähelepanuväärne, sest see on läbi aegade kalleim ehitus, mille Viljandi linnavalitsus ette on võtnud. Oluline on veel lisada, et sellest rahast enam kui 3 miljonit eurot tuli eurotoetusena ja selle raha saamiseks andis linnavalitsus lubaduse, et juba mõne aasta pärast kaob Kaare kool.