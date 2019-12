Haigla teeb patsientide kaitseks kätepesukohad ja paneb välja kaitsemaskid

Haigla koostööjuhi Krista Valdvee teatel on viimase nädala jooksul tunduvalt sagenenud A- ja B-gripi, ülemiste hingamisteede ning seedetrakti viirustega seotud haigusjuhud ning puhangute ärahoidmiseks kätepesukohad ka tehti.

"Lisaks varustame lähipäevil infolaua, ambulatoorse vastuvõtu, diagnostika, erakorralise meditsiini ja taastusravi osakonna ühekordsete kaitsemaskidega, mida palume kasutada, kui teil on hingamisteede nakkuste tunnused," lausus Valdvee. Haigustunnused on köha, nohu ja halb enesetunne. Samuti soovitab haigla kasutada kaitsemaski juhul, kui on nõrgenenud immuunsus, näiteks rasedus või kroonilised haigused.