Peaaegu 40 aastat tantsuõpetajana töötanud Rajaste on olnud juba aastaid erinevate tantsupidude korraldaja, kuid üldtantsupeo pealavastaja tööd sai ta tänavu teha esimest korda. Kaks ja pool aastat anti talle aega, et tantsud seada, mustrid joonistada ja kõik see 10 500 tantsijale selgeks teha.