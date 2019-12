Tellijale

Ilmselt vääriks esimesena märkimist üleüldine majanduskasv, mille lainel Eesti on juba mitu aastat sõitnud ning mille kiiluvees on tõusnud nii palgad kui üleüldine tarbimine. Viljandimaa ja Viljandi linn on sellest pirukast üsna priske tüki lõiganud: tublid Viljandimaal kanda kinnitanud firmad toodavad piisavalt lisaväärtust, et meelitada siia inimesi ja maksta ka Tallinna ja Tartut arvesse võttes konkurentsivõimelist palka. Selle piruka kõvaks koorukeseks on aga võrdlemisi kõrge kinnisvara hind, millele on ka Sakala tähelepanu juhtinud.