Suitsetajaid kutsutakse Sigarexitit tegema

"Koos teistega on lihtsam loobuda, jagades oma raskusi ja pakkudes tuge," selgitas Maian Lomp, miks otsustas väljakutse vastu võtta. "Olen proovinud tubakatoodetest ka varem loobuda, kuid pole eri põhjustel seda suutnud. Loodan, et kui tean, et minuga koos on mitmeid, kes seda üritavad, siis on mul suurem motivatsioon ning õnnestun!"

Robert Rool ütles, et tema on otsustanud suitsetamise lõpetada. Kõiki teisi loobujaid julgustab ta üleskutsega: "Isegi kui peaksid esimese korraga ebaõnnestuma, siis proovi uuesti! Ärme loobu loobumast!"

Maian ja Robert jagavad Facebookis oma mõtteid ja tundeid terve jaanuari jooksul. Grupis saab iga päev tuge ja nõuandeid, kuidas loobumiseks ettevalmistusi teha, raskusi ületada ja motivatsiooni hoida. Loobujaid toetab ja aitab oma nõuga TAI tubaka valdkonna spetsialist Minni Saapar.

Suitsetajad teavad, et tubakast loobumine võib olla keeruline ja esimesel katsel see õnnestuda ei pruugigi. Leidub inimesi, kes suudavad loobuda päevapealt, ent paljudel nõuab tubakast loobumine vaeva ja pingutust. "Koos teistega on tubakast loobumine lihtsam ja isegi kui selja taga on mõni tulemusteta katse, tasub alati uuesti proovida. Kõige olulisem on teha kindel otsus, astuda esimene samm ja ebaõnnestumise järel mitte alla vanduda," selgitas TAI terviseriskide ennetamise keskuse alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. "Kampaania on mõeldud kõikidest tubaka- ja nikotiinisisaldusega toodetest loobumiseks, mitte ainult sigaretist. Siia alla käib kindlasti ka e-sigaret, mis on võrdne tubakatoodetega ega sobi loobumise abivahendiks."

Tubakast loobumise edukus suureneb oluliselt siis, kui tubakatoote tarvitaja saab nõu ja toetust professionaalselt nõustajalt. Eestis on selleks praegu kolm võimalust: nõustamiskabinet, perearst või apteek. Nõustamiskabinetid pakuvad tubakast loobumiseks asjalikku nõu ja tuge ning sinna on oodatud kõik tubaka ja e-sigareti tarvitajad. Nõustamine on tasuta, saatekiri ei ole nõutav, ent soovitav on eelregistreerimine. Perearstilt saab suitsetamisest loobuja esmast lühinõustamist, vajadusel kirjutab arst välja ravimeid ja võib edasi suunata nõustamiskabinetti. Apteegid pakuvad lühinõustamist ning osa neist ka etteregistreerimisega personaalset nõustamisteenust. Tubakast loobumise nõustamiskabinettide ja kampaania ajal personaalset nõustamist pakkuvate apteekide kontaktid leiab tubakainfo.ee lehelt.

Suitsetamine Eestis väheneb, kuid aeglases tempos. Igapäevasuitsetajaid on täiskasvanud elanikkonnast 17% (23% meestest ja 13% naistest). E-sigaretti tarvitab täiskasvanud elanikkonnast 1,5%. 52% igapäevasuitsetajatest soovib suitsetamisest loobuda.

Oluline on teada, et ohutut tubakasuitsu kogust ei ole olemas. Iga suitsetatud sigaret avaldab mõju. Mida rohkem suitsetatakse, seda rohkem suurenevad riskid. Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Inimesed, kes alustavad suitsetamist teismelisena ning suitsetavad kaks aastakümmet või enam, surevad 20–25 aastat varem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Lisaks sellele, et suitsetajad varem surevad, on neil ka suurem tõenäosus haigestuda paljudesse pahaloomulistesse kasvajatesse.