Kasutatud auto saab osta ka Viljandist lahkumata

1,6-liitrise bensiinimootoriga väiksemat sorti sõiduk on hall ning võimsust on tal 80 kilovati jagu. Auto käib puldist lukku ning suvekuumust aitab leevendada kliimaautomaatik. Nii akende tõstukid kui välispeeglid on elektrilised ning istmetel tekstiilpolster. Makk mängib ja pardakompuuter näitab põhilisi olulisi arve. Prantslaste autotööstuse omaaegsel hittmasinal on all valuvelgedel talverehvid ning lisavarustusena välistemperatuuri näidik ja tagaklaasi soojendus. Kokkuvõttes ei midagi üleliia luksuslikku, kuid 400 euro eest on autot rohkem kui küll.

See universaalkerega auto liigub 2,4-liitrise diiselmootoriga, millel on automaatkäigukast. Auto on neljarattaveoga ning võimsust kapoti all 158 kilovati jagu. Volvo on samuti hall ning neelanud maanteelinti peaaegu 209 000 kilomeetrit. Hind on 15 500 eurot ning kiire arvutus ütleb, et selle summa eest võiks osta endale teoreetiliselt suisa 38 odavaima pakkumisega võrdväärset sõiduriista. Neljarattalise abimehe mugavusvarustuse üleslugemine läheks siinkohal liiga pikaks. Eraldi tasub märkimist, et auto on toodud Itaaliast ning väidetavalt on selle keskmine kütusekulu 6,8 liitrit sajale kilomeetrile.