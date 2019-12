Lähemal nädalal jääb maa mustaks

Teisipäeval liigub aktiivne madalrõhkkond üle Karjala Kesk-Venemaa poole, selle järel pöördub õhuvool üürikeseks loodesse ning toob pisut jahedama õhumassi. Sajuhooge on öösel harva, päevaks lisandub niiskust ning sajab nii vihma kui lörtsi. Õhtu poole on sajuhooge hõredamalt ning põhiliselt idapoolsetes maakondades, seal võib sekka ka lund tulla. Tuul on väga tugev, puhub öösel edelast ja läänest, päevaks pöördub kõikjal loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, õhtul langeb sisemaal alla nulli.