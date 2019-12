Nugised muudavad mesiniku väga kurvaks

Tellijale

Ehkki Margus Kivi mesilat on tabanud läbi aastate korduvalt ka karude rünnakud, siis suurimaks nuhtluseks on olnud nugised. „Nad on väga järjekindlad ning võtavad kordamööda ühe taru teise järel ette ning võivad terve grupi hävitada,” kõneles mesinik. „Tegemist on väga sitke loomaga, kes tükib läbi pugema ka taru kaitseks pandud traatvõrgust. Vahel ajab ta ninaga traadi üles ja poeb ikka sisse,” kõneles Margus Kivi. Kuna nugis elab peamiselt puu otsas, siis on kiskjatel teda keeruline kätte saada ning hetkel on karusnahkade hind väga madal, seega jahimeeste motiiv neid küttida väike. „Nugis on julge tegelane, kui õues on külm ja tal sööki napib, siis tuleb ukse alla välja,” kõneles meetootja. Mesinik on nugiseid lõksuga püüdnud, aga lihtne neid kätte saada ei ole. „Kord väga lumerohkel talvel oli puusast saadik lumi, nägin et nugis maiustab mesilas, panin lõksu üles, aga sinna ta ei läinud. Tehnikaga ligidale ei pääsenud ja seljas ma tarusid ära viia ei jaksanud, kevadeks oli 12 perega grupist järel vaid kaks,” meenutas Margus Kivi.