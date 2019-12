Mulgimaal püüab pilke muinasjutuliselt kaunis kodu

Tellijale

Vaheveski talu peremees Arvo Hõrak ütleb, et seesama kuusk oli 30 aastat tagasi pisike, aga ehitud on seda alati. Iga aastaga puu aga sirgub ja kaunistamine on üha raskem. Tänavu on kuusele jõulutulesid peale keritud 150 meetri jagu. «Tõstukit tellida ma ei jaksa, ronin suure redeliga kuusele, tokiga aitan kaasa ja niimoodi panen kõik tuled paika. Naabrid imestavad, kuidas ma nii kõrge puu ehitud saan,» pajatas peremees Sakalale laupäeva õhtupoolikul uhkelt.

Seda, kui palju tulesid mujale aeda paika läheb, ta öelda ei osanud, aga sadu meetreid kindlasti. Perenaine Kärt Hõrak lisas, et leedvalgustid võtavad vähe voolu ning suurt kulu nendega ei kaasne. Imeodavalt said nad kuuse lähistel hõljuva hiiglasliku täispumbatava jõulumehe, millel hoiab õhku sees kompressor. «Selle saime Valga Magaziinist 5 euroga, oli kõvasti alla hinnatud. Raske oli uskuda, et nii odav asi toimib ka, aga kõik on korras, oleme kaubaga ülirahul. Sedasama jõulumeest nägime varem Viljandi Handymannis, kus see maksis 50 euro ringis,» rääkis Arvo Hõrak.