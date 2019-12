Ilmatark: Korralikku talve tänavu oodata ei ole

Tellijale

„Nüüdsest kahe nädala jooksul võib veel tormi teha nagu 2005. aastal ja suurem sajuperiood võib ka veel tulla. Meil Soomaal on tänavu sügisel olnud juba viis suurt vett ja see oleks kuues. Olukord on ikka hull, minu Šoti mägiveised, kes elavad väljas, peavad mädas maas sumpama ja ukerdama,” kõneles ilmatark. Külmemaks võib Indrek Heina arvates minna 10. jaanuari paiku, aga peale kaht-kolme nädalat läheb tõenäoliselt taas vesiseks ja õiget talve enam ei tulegi.