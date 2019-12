Vaba mõte. Järelmaksuga pühaderõõm

Paar nädalat tagasi võis USA sotsiaalmeedias näha ringlemas uudist, et keskeltläbi kümnel protsendil ameeriklastest pole ka veel detsembri alguseks tasutud eelmiste jõulude kingituste ja pidustuste jaoks võetud tarbimislaenud, krediitkaardivõlad ja järelmaksud. Seejuures on vanem põlvkond (beebibuumerid) väiksemates võlgades kui minuealised, nii-öelda milleniaalid, kellest lausa ligi viisteist protsenti on uute jõulude eel möödunud jõulude eest võlgu. See ei peegelda tingimata seda, et noored rohkem tarbiksid, vaid seda, et vähemalt USA-s on noored niigi kõrvuni võlgades. Muidugi on USA-s ka meie omast täiesti erinev majanduskultuur: meie oleme üldjuhul harjunud maksma deebetkaardiga ja krediitkaarti käsitleme nii-öelda laenuna, ­USA-s on krediitkaart elu loomulik osa ning sellega kaasnevad tihtipeale mitmesugused liikmestaatused ja soodustused. Mõtlema paneb kõik see ikkagi. Kas pühaderõõm on siis tõesti ostetav ...