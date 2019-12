Pärimusmuusika aida väikeses saalis on täna algusega kell 19 koolidžässi konkurss «Mängu ilu». Üritus on tasuta.

Viljandi muuseumis on 28. märtsini avatud näitus «Viljandi motiiv», mis tutvustab Viljandist pärit, siin elanud ja tellimustöid täitnud kunstnike loomingut muuseumi kunstikogus. Samuti kajastab see eri ajajärkude kunstiarusaamu, valitsevaid ideoloogiaid ja ühe väikelinna muutumist ajas. Alaliselt on avatud läbi kahe korruse kulgev püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Muuseum on avatud T–L kell 10–17. Telefon 433 3316, Johan Laidoneri plats 10, Viljandi.