Päästeameti pressiesindaja Arvi Uustalu ütles, et sõiduauto Škoda roolis olnud naine ajas manööverdades segi pedaalid ning sõitis autoga tiiki.

Pressiesindaja lisas, et kiirabi viis naise tema koju ning hiljem saadeti autot välja tõmbama ja omanikule viima puksiir.

Osaühingu Teemu Äri puksiirijuht Priit Kivilaan ütles kella 20.30 ajal, et on just autot omaniku juurde viimas.