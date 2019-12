Maadluspoisid panid edukale hooajale Venemaal pronksise punkti

Tellijale

"Millised need kõige säravamad medalid on või? Oi, neid võistlusi on olnud palju. Aga tähtsaimad on ehk ikka need piiritagused," vastas Rain Aleksandrov ajakirjaniku küsimusele möödunud hooaja kohta. Kõige värskemad emotsioonid olidki tal 13.–15. detsembrini Peterburis asetleidnud teenelise treeneri Vladimir Radionovi mälestusvõistlustest, kus matil võtsid peale Venemaa maadlejate mõõtu USA, Kreeka, Kasahstani, Tadžikistani, Valgevene ja Eesti noormaadlejad.