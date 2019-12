Tellijale

Vallavanema töö on raske ja ajamahukas, aga ma saan rõõmustada, sest Pilistvere kogukond ja koguduse liikmed on väga tublid. Nemad on olnud minu tagala ja tugi, tänu neile olen ma saanud seda teha. Vallamajas oli poliitiline vahetus pingeline, aga heatahtlikult töötajaid suunates oleme läinud edasi. Vallamajas olen ka leidnud heatahtlikkust, meie arutelud on olnud edasiviivad ning siin on hea koostöö. Minu ülesanne on seda julgustada ja võimaldada.