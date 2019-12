Mudilastele avatakse Viljandis lustimiseks uus mängutuba

Uku mängumaad veavad kahekesi elukaaslased ja kolme lapse vanemad Veronika Järvoja ja Priit Viitak. Järvoja ütles, et umbes 160-ruutmeetrisel mängupinnal on ronimislinnak, mänguköök, legolaud, nukumaja, väiksemat sorti mänguasjad, Xboxi tantsumäng, Playstation, väike puhkamisala ja kööginurk.

Seni sai väikelastega sünnipäeva pidada Viiratsis Mulgimadinas ning seda võimalust kasutasid ka Järvoja ja Viitak. "Meil on novembri alguses poja sünnipäev. Nagu ikka kutsume terve lasteaiarühma. Lapsi tuleb palju, samuti lapsevanemaid," rääkis Viitak. "Käid seal aastas kolm korda oma lastega ära ja sõprade omadega ka. Tundus, et tahaks mujale minna. Siis mõtlesimegi, et võiks midagi uut olla ja teeme ära."

Järvoja rääkis, et mängutoaks sobivat kohta otsides oli pakkuda üks ruum Tartu tänaval ja ööklubi Red ruum, kuid need kumbki mõistagi ei sobinud. Uku keskuse teise korruse ruumi pakkumine tuli sobival ajal ning otsus tehti kiirelt.

Mängutoa avamiseks tundus olevat igati hea hetk, sest septembris sulges uksed Jakobsoni keskuse teisel korrusel tegutsenud Jakobsoni mängumaa. Selle üürileping lõppes ja omanikud uut tegutsemiskohta ei leidnud. Küsimuse peale, kas Viljandis on praegu just sellisest meelelahutuskohast lastele puudu, vastas mängutoa perenaine jaatavalt. Nii Järvoja kui Viitaku sõnutsi on lapsevanemate huvi uue koha vastu ootamatult suur. Järvoja sõnul on jaanuaris ja veebruaris mõni päev sünnipäevadeks täiesti ära broneeritud ning kõige kaugem broneering on lausa mais.