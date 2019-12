Majutusäris kanda kinnitanud pereettevõte avas Auksis kohviku

Tellijale

Teeäärset söögikohta pidavale perekond Reinupile pole see esimene kord majutusäri juhtida. Lisaks vast avatud kohvikule on ema Maret Reinup juba aastaid pidanud Viljandis Endla hotelli ja kohvikut. Poja Marko Reinupi sõnul ongi just tema vanemad Auksi kohviku ja motelli eestvedajad ning Marko koos elukaaslasega pigem abistajad ja toetajad.