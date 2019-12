Uue ööklubi avamine lõppes pisargaasi ja kiirabiga

Lõppenud nädalavahetusel sai politsei Viljandimaal kokku 40 väljakutset. Nende seas oli teateid kaklustest, joobes juhtidest, vargustest, kadunud inimestest ja paljust muust. Pikkade pühade eel loodab politsei, et inimestel on võimalikult vähe nende abi vaja. "Meie ootus pühadeks on, et mida vähem politseid jõululauda kaasatakse, seda parem," sõnas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.