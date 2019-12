Pühadeaeg toob Viljandisse tuntud lauljad

Kui arvestada lisaks pühadele neile eelnevat ja järgnevat päeva, saab osa järgmistest üritusest. Kui aga vaadelda tervet nädalat, saab loetelu isegi pikemaks.

Täna, 23. detsembril kell 19 algab Viljandi Pauluse kirikus ooperilaulja Elina Netšajeva kontsert. Ürituse eelteates lubab laulja, et kontsert tuleb kaunis ja müstiline.

«Jõulukuu on alati olnud eriline aeg minu jaoks – täis muinasjuttu, kingitusi ja õnne. Väga tähtsal kohal müstilise meeleolu loomisel on maagiline jõulumuusika, mis teeb hinge seest soojaks,» räägib ta. «Mul on soov tuua selle aasta detsembris publikule üle Eesti midagi eriliselt kaunist, hingelist ja rõõmsat.»

Koos Elina Netšajevaga astub lavale külalissolist, tenor Andrei Bogatš ning spetsiaalselt kontsertturneeks kokku pandud keelpillikvartett koosseisus Auli Lonks, Andreas Lend, Katariina Maria Kits ja Meeta Teppo.

Kui see esinemine on läbi ja jõululaupäeva möödas, on uus kontsert kavas kolmapäeval, 25. detsembril kell 18. Samuti Pauluse kirikus kõlab Priit Pihlapi ja Riho Sibula aastalõpukontsert.

Kontserdi eelteate kohaselt on see tõeline kingitus igale eestikeelse muusika austajale, kes peab lugu sisukatest tekstidest ning ilusatest meloodiatest. Pihlap ja Sibul on mõjutanud Eesti muusikamaastikku juba aastakümneid ja nad esinevad lauludega, mis on sündinud nende endi sulest ja südamest.

Viljandi Pauluse kirik on kontserdi päralt ka neljapäeval, 26. detsembril, kui kell 19 algab Koit Toome ja Liis Lemsalu jõulukontsert.

Ürituse eelteates ütleb Lemsalu, et loodab tuua publikuni midagi väga sooja ja armsat. «Esitame kindlasti kõigile teada-tuntud jõululaule, mis pühade perioodil selle erilise jõulutunde sisse tooksid, kuid sekka kindlasti ka midagi värsket,» räägib ta.

Toome lisab, et usutavasti kujuneb kontsert eriliseks ja meeleolukaks nii publikule kui esinejatele endile.

Viljandi Pauluse kirik jätkab pühadelainel ka päev pärast jõule, reedel, 27. detsembril, kui kell 19 tulevad lavale Victor Crone, Saara Pius ja Stig Rästa kontserdiga «Jõulutähed».

Ürituse eelteate andmeil on kuldne kolmik varemgi koostööd teinud ning suurepärane klapp toob nad seekord esimest korda ühisele tuurile. Neid saadavad Tomi Rahula, Siim Usin ja Kärt Anton. Kavas on esitada tuntud ja vähem tuntud jõululaule, aga ka artistide enda loomingut.

Aga nagu öeldakse – seegi pole veel kõik, sest reedel samal ajal ehk kell 19 on võimalik valida ka teistsugune kontsert. Nimelt esineb siis pärimusmuusika aidas Tõnis Mägi.

Ürituse eelteade reklaamib, et kõlavad Mägi aegumatud lood, mis on saatnud kuulajaid aastakümneid. Armastatud laulud saavad aasta lõpus kindlasti erilise ja pühadehõngulise tähenduse, õhtu on täis head muusikat ja toredaid meenutusi.

Tegelikult jagub Viljandis muusikat nädala lõpuni, sest laupäeval, 28. detsembril kell 19 algab pärimusmuusika aidas kontsert «Talvetee teeb tugevaks,» kus esinevad Mari Kalkun, Ahto Abner ja Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel.

Muusikaküllase nädala ja aasta lõpetab pühapäeval, 29. detsembril kell 19 pärimusmuusika aidas algav väärikas klassikalise muusika kontsert «Veneetsia karneval». Koos Eesti Sinfonietta ja selle solistidega astuvad üles külalised Itaaliast: Massimo Mercelli flöödil ja Claudio Mansutti klarnetil. Kõlab Mozarti, Vivaldi, Puccini, Sollima, Piazolla, Debussy ja teiste loomingut.