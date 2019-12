Viljandist pärit lauljad tegid koos jõulupopurrii

Stefan kirjutas video all, et lauljad otsustasid teha enne jõule väikse ja armsa popurrii, et muuta kuulajate tuju rõõmsamaks ja helgemaks. "Tahaksin tänada väga Eleryni, kes oli nõus minuga popurriid tegema ja tuli kohe järgmisel päeval pärast finaali, kus ta oli mega äge ja minu lemmik, video võtetele," kirjutas ta. Nimelt osales Eleryn laulusaate "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" finaalis. Lisaks tänas Stefan video filmijat Kateriine Krigulit ning helimeest Rauno Avelit, kes aitasid kaasa. Cajoni mängis Kalev Välk, kitarri Frederik Küüts ja bassi Karl Birnbaum. Video on filmitud Kernu mõisas.

Stefan Airapetjan artistinimega Stefan on Viljandist pärit laulja, kes pälvis üleriigilise tähelepanu ansambli Vajé koosseisus "Eesti laulu" võistlusel osaledes. Juba järgmisel aastal osales ta seal sooloartistina ning sai kolmanda koha lauluga "Without You". Sel aastal on Stefan võistlustules lauluga "By My Side".