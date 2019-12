Trad.Attack! jagas Viljandi tänavatel kontserdipileteid

Trad.Attack! tegi laupäeval Facebookis otseülekannet, kus kutsus üles inimesi tulema enda juurde, et saada tasuta pääsmeid kevadisele suurkontserdile. Facebookis tehtava otseülekande peale jooksid huvilised kohale kõigest kümne minutiga ja piletid said jagatud üsnagi kiirelt.

Ansambli liikme Jalmar Vabarna sõnul teeb bänd sotsiaalmeedias otseülekandeid regulaarselt ning seekord oli sisuks jõulurõõmu pakkumine inimestele. "Me oleme alati tahtnud teha sellist eksperimenti, et teada saada, kas inimesed reageerivad ja tulevad kohale. Seitsme minutiga oli esimene kohal ja kümne minutiga järgmine," lisas ta.

Jõuluajal plaanib bänd oma sõnul puhata ning stuudios ja laval tööd ei tee. "Eile lõpetasime ja nüüd on puhkeaeg. 27. detsembril lähme stuudiosse tagasi, nii et praegu on nädalane rahulik olek," rääkis Vabarna.