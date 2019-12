Tellijale

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe tõdes, et kohtade puudus on Mulgi valla lasteaedade suurim murekoht. Tema andmetel on praegu kogu valla peale kokku puudu kümmekond kohta. «Praegu on meie lasteaedades lapsi nii palju, kui põrandapind võimaldab,» nentis Jugomäe.