Elektrilevi lubab enamiku elektrikatkestusi likvideerida tänase päeva jooksul

Tellijale

Viljandi vallas Päri lähedal elav Reet Ortus andis Sakalale teada, et tema kodus on sel aastal juba kolmas mitmepäevane voolukatkestus, ehkki ta ei ela üksikus metsatalus, vaid endise aianduskooperatiivi piirkonnas. Tema sõnul on seal kandis vooluta palju elanikke ning suur osa neist on vähemalt Elektrilevi kaardi järgi vooluta. "Mingit aiandust pole seal ammu, enamik inimesi elab ikka statsionaarselt seal," lisas ta.