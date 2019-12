Viljandi Pauluse kirikus pakutakse kolmapäeviti kella ühe ja kahe vahel abivajajatele süüa. Võlvide all on hämar ja taas rabab mind, kui kaunis on see kirik. Eriti muljet avaldav võib siinne interjöör olla elu hammasrataste vahele jäänutele. Näiteks Enno Sinijärvele, kes elas kuus aastat lagunenud kaubakonteineris, kus oht surnuks külmuda oli elu osa. Tänu headele inimestele on Sinijärvel nüüd inimväärne peavari. Ja Pauluse kirikus ootab kolmapäeviti kaetud laud.