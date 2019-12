Jalgpallurid võtsid käsipalluritelt šnitti

Tellijale

"Käsipallimehed korraldavad juba aastaid oma jõulumängupäeva ja see on väga äge traditsioon – olen ka ise seda mitu korda vaatamas käinud," kõneles Tuleviku klubi kogukonnajuht Marek Tiits. "Et juhtumisi oli spordihoone suur saal 21. detsembril vaba, otsustasime korraldada lõbusa ja pingeteta saalijalgpalliturniiri, et inimesed jõulupraade täis päevade eel natuke sporti tegema tuua. Eks aeg näita, kas sellest kujuneb ka traditsioon. Osalejaid igal juhul jagub," lisas ta.