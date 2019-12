Elektritõukerattad tahavad Viljandisse tulla

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete juht Johan-Kristjan Konovalov rääkis, et initsatiiv kohtumiseks oli tulnud ettevõttelt ja esimesel kohtumisel detailidesse ei laskutud. Tema sõnul käis Bolt uurimas linna seisukohta ja kohtumise tulemusena leiti, et huvi renditõukerataste Viljandisse toomiseks on nii linnavalitsusel kui ka Boltil. "Linn on kindlasti väga toetav, et need elektritõukerattad siia tuleksid. Nad on ennast tõestanud nii Tallinnas kui Pärnus," lisas Konovalov.

Ta rääkis, et tõukerataste tulek linnale mingeid otseseid kohustusi või kulutusi kaasa ei tooks ning ettevõttele oli tähtis linna põhimõtteline nõusolek. "Tõenäoliselt me uuel aastal sõlmime ka mingis vormis koostöölepingu, et seisukohad oleks kindlaks määratud, aga linnale see lisakohustusi kaasa ei too," lisas avalike suhete juht.

Elektritõukerattad võivad liikuda kuni 25 kilomeetrit tunnis ning Konovalovi sõnul tulid ka ohutusteemad kohtumisel arutusele. Bolti esindajad olid kinnitanud, et elektritõukerataste kiirust on võimalik reguleerida. "Seda annab isegi piirkonnapõhiselt paika panna. Aga need on detailid, mille konkreetse arutamiseni me pole jõudnud," lisas Konovalov.

Linnapea Madis Timpson sõnas saadetud pressiteates, et tõukerattad sobivad hästi Viljandi uuendusmeelse ja tulevikku vaatava mõtteviisiga. "Viljandi on uuenduslikele lahendustele alati avatud. Elektritõukerattad muutuvad järjest populaarsemaks ja minu arvates sobiksid need ka Viljandisse väga hästi," ütles linnapea.