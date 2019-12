Tellijale

Jättes kõrvale selle, miks peavad olema just proviisorid apteegipidajad ja mida head see tarbijale juurde annab, tuleb tunnistada, et Normandia dessanti meenutava üllatusrünnakuna mõjunud aktsioon oli ajastatud kohutavalt halvasti. Või siis kohutavalt hästi – kuidas võtta.