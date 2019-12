Ööelu nautimiseks on Viljandis päris mitu kohta. Pilt on illustratiivne.

Nii mõnigi Viljandi meelelahutusasutus, kus on võimalik nädalavahetuseti pidutseda ja mitmesuguste artistide etteasteid nautida, on aegade jooksul ukse sulgenud, kuid on ka neid, kes on vapralt pinnal püsinud. Nüüd on siia lisandumas uus tegija.