Jõuluturgude kodumaal

Tellijale

Saksamaa jõuluturu võib üles leida lõhna järgi. Röstitud mandlite, kaneeli ja muude vürtside ning praevorstide hõrk hõng annab soodsa tuule korral turust märku juba tänavanurga tagant. Loomulikult on iga turg oma nägu, kuid on mõned kindlad ühised jooned.

Esimese asjana pärast turuväravast sisseastumist tasub võtta näppu kruusitäis hõõgveini. Seda on erinevaid variante, punast ja valget, erinevalt maitsestatud ja mitmesuguste lisanditega. Soovi korral võib lisaks osta kanget ­schnapps’i, kuid on saadaval ka kuumade jookide alkoholivabu versioone. Hõõgvein annab igal juhul sooja ja seda on vaja. Jõuluturul on alati jahe, sadagu õues lund või vihma. Lumi on muidugi sedalaadi luksus, mida isegi jõukas Saksamaa endale enam lubada ei saa. Nii et viimasel ajal sajab vihma. Ilma vihmavarjuta pole jõuluturule mõtet minna.