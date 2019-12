Tuul murdis kuuse naabermaja katusele

Et eakas naine liigub vaevaliselt kargu abil ning tal on kehv nägemine, polnud ta kuuse tehtud kahju ise vaatamas käinud. "Keldriakna lõhkus ära, aga katusest ma ei tea," nentis ta. "Ise ma seda koristada ei suuda, eks mul poisid tule appi."

Kaalu tänav 11 asuv poolteisekorruseline majake on uue plekk-katuse saanud üsna hiljuti. Silma järgi on keeruline hinnata, kui suurt kahju hoone on saanud. Maast vaadates võis märgata, et viga on saanud katusehari. Kuuse latv murdus pärast katusele prantsatamist ning kukkus hoovile. Kogu hoov oli veel neljapäeva ennelõunal käbidega kaetud ning neid oli kukkunud ka maja ees olevasse kaevu.