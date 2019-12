Torm ajas kostüümilaenutuse korstna uppi

Tellijale

"Oli ikkagi samale katusele ümber kukkunud. Meie maja on kahe suurema maja vahel – ju siis tekkis sinna tuulekoridor," rääkis Lossi tänaval asuva kostüümilaenutuse perenaine Aigi Märtin järgmisel päeval. "Korsten oli katusel ja sinna ka augu teinud."

Asja läks uurima tema abikaasa, abilinnapea Kalvi Märtin ja tuvastas, et midagi hullu uppi kukkunud korstnast ei juhtunudki. "See on selline korsten, mida enam ei kasutata, ja selle tõttu pole ka midagi lahti," ütles ta. "Kui poleks seda prantsatust kuulnud, poleks võib-olla korstna katkiminekut märganudki."