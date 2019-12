Tellijale

Mulgi valla elanikud on praegu aga olukorras, kus nad peavad uuest aastast hakkama maksma prügiveo eest tunduvalt kõrgemat hinda, sest Mulgi valla senine teenindaja on Ragn-Sells ei ole kohustatud teenuse pakkumist jätkama sama tasu eest. Eesti jäätmekäitlus on õnneks suhteliselt odav ning hinnatõus tähendab valla elanikele kõigest paarieurost lisaväljaminekut, ent loodud on pretsedent, kus pelgalt ebaefektiivse asjaajamise tõttu on tuhanded inimesed seatud sundseisu, millega kaasneb rahaline väljaminek – eesmärk oli ju ühiselt leida uus ja soodsam teenusepakkuja.