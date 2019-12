Tellijale

Viljandi kutseõppekeskuse esimese aasta ehituseriala õpilased Erk Roosjärv ja Paul Mitt ütlesid 15 minutit enne esimese võistlusosa lõppemist, et seniajani on neil läinud üsna hästi ning nad on omadega graafikus. Sellist müüri on noored ehitajad varem ladunud ühe korra. Roosjärv ütles, et kõige keerulisem osa on silluse tegemine, milleks oli esimesel päeval vaja kive eraldi mõõta ja lõigata. Vastates küsimusele, kas nad tunnevad, et võiksid «Jõulukellu» ka võita, jäid noormehed tagasihoidlikuks. «Seda saab ainult kohtunik lõpus öelda,» lausus Roosjärv naerdes.