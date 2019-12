Üks vahva vana asi Karin Põldma kodus on vändaga lahti käiv laud.

Karin Põldma on elanud kaks aastat Viljandis Reinu teel kolmetoalises korteris. Selles mõnusas pesas on ajaloo hõngu ja loomingulisust. Jõulude eel, kui Sakala seal külas käis, hakkasid siin-seal silma päkapikud ja muud vahvad kaunistused. Korteri remont oli aga kujunenud ootamatult pingeliseks, sest kui see oli alanud, libises Karin Põldma maja ees ja murdis kukkudes käeluu.