Tellijale

«Te ei taha aru saada, et maailm on sisenenud uue poliitika paradigmasse ja selle esindaja olen mina,» kuulutas siseminister Mart Helme teisipäeval riigikogu kõnepuldis ja tal on õigus. Minusugune vanamoodne inimene, kes endiselt peab pahatahtlikke solvanguid taunimisväärseks, ei saa lihtsalt uuest maailmast aru. Ja samamoodi on sellega hädas hulk Mart Helme kolleege valitsuses ja riigikogus.