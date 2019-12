Muuseumis esitleti lähiajalooraamatut

Viljandi muuseumis esitletud raamat "Viljandi 1918–2018 sõnas ja pildis. II osa" on järg aasta varem ilmunud kronoloogilise ülevaate esimesele osale. Fotol vaskul üks raamatu autoreid Herki Helves, paremal muuseumi direktor Jaak Pihlak.

Viljandi muuseumis esitleti kolmapäeva pärastlõunal raamatut "Viljandi 1918–2018 sõnas ja pildis. II osa. Eesti Vabariigi taastamine ja areng 1988–2018". See on muuseumi kahekümnes jätkväljaanne, mis on järg aasta varem ilmunud kronoloogilise ülevaate esimesele osale. Raamatu 128 leheküljel leidub rohkem kui 300 fotot.