Apteekide ühendus näitab, mis saab pärast reformi. Viljandis töötab täna kaks apteeki

Maksimarketis asuva Ridaküla apteegi juht Külli Maasik kinnitas, et streik tema juhitavat apteeki ei puuduta ning töö jätkub õhtuni. Ta avaldas usku, et kaks tööle jäävat apteeki suudavad katta viljandlaste ravimivajaduse. Õhtuni töötamist kinnitas ka Kantreküla apteek.

Eesti apteekide ühenduse juhi Timo Danilovi sõnul oli teisipäevane hääletus riigikogus kahetsusväärne. "Igal otsusel on tagajärg ja kui poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud," ütles Danilov pressiteate vahendusel.