Juhtkiri. Killustunud apteegid

Viljandi kesklinnas võib praegu kokku lugeda kuus apteeki, kogu linnas on neid veel umbes sama palju. Aga kui õhtul kella kaheksa ajal on lapsel algava kõrvapõletiku tarbeks kiiresti ravimit vaja, on lähim avatud apteek Tartus. Viljandi haiglast võib küll kiiresti saada diagnoosi ja retsepti, aga rohu tarbeks tuleb sõita Tartu raekoja platsile. See tee on nii mõnelegi lapsevanemale olude sunnil tuttavaks saanud. Alternatiiv on lohutada terve öö valust nutvat last.