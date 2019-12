Mälestused: põllumeeste kingitused Toompeal

Meeleavaldajate kasutada oli kolmandik platsist, just sama suur osa, kui lubatud üleminekutoetust vähemaks jääb. Kollane traktor Kirovets K-701A aastast 1982 seisis parlamendihoone ukse ees tuulevarjuks. Kõlasid asjalikud kõned, selged nõudmised uue maaeluministri esimesel tööpäeval. Enne meeleavalduse algust Toompeale sattunud Jaapani turistide grupil läks riigikogu liiget Kaido Höövelsoni alias Barutot nähes meel rõõmsaks ja neil jätkus tubli veerand tundi pildistamist.

Kingisaajatele anti tänamiseks lahkesti ja lühidalt sõna. Aadu Must meenutas, et tema isa oli Toris agronoom, Aivar Sõerd töötas traktoril MTZ-82. Eks mingi side põllumajandusega ole igal riigikogu liikmel. Enamik kingisaajaid kinnitas oma poolehoidu põllumeestele. Riigikogu tööpäeval ei ilmunud aga üle 40 inimese kinki vastu võtma. Nii kandsid korraldajad ülejäänud pakid riigikogu hoone turvaalasse. Soovitan meeleavalduse sisu järele kuulata Vikerraadio «Reporteritunnist».

SAKALA AJAKIRJANIKUNA käisin aastatel 1998-1999 neljal põllumeeste meeleavaldusel Toompeal. Et toimetusest terveks päevaks fotograafi Tallinna saata polnud võimalik, tegin reportaažidele ise ka fotod. Põllumeeste suuremad meeleavaldused Toompeal algasid 18. juunil 1998, kui rahvas nõudis Maapanka kinnijäänud miljonite kroonide väljamaksmist. Siis olid põllumeeste organisatsioonid meelevaldusel ühel meelel. Sain platsi keskel ühele fotole korraga taluliidu ja tootjate liidu juhid, poliitikud ja teised: Kaul Nurm, Andres Varik, Ants Aaman, Urmas Laht, Arnold Rüütel, Rainis Ruusamäe. Tõsi, selles saginas ei vaata nad ühele poole, vaid on poolpöördes. Nende ümber on Maalehe ja Äripäeva ajakirjanikud ja fotograafid. Põllumeeste meeleavaldus Toompeal oli tookord veel uudne asi.